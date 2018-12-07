Sağlıkta 1 milyon kişiyi aştı
Allianz Türkiye, sağlık sigortasında 1 milyon kişiyi aştı. Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, “Ağustos verilerine göre, Türkiye’deki toplam sağlık sigortalı sayısı 3 milyon 969 bin 774.
Allianz Türkiye ise 581 bin 940 bireysel sigortalı, 422 bin 931 grup sigortalısı olmak üzere toplam 1 milyon 4 bin 871 rakamına ulaştı” dedi.
Yüzde 30,8 pazar payına ve müşteri memnuniyetinde yüzde 38,32’lik orana sahip oldukları bilgisini veren Somersan Coqui, bu başarının altında hizmet kalitesini her gün artırma stratejisinin olduğunu söyledi.
Aylin Somersan Coqui, “Müşterilerimize önleyici çözümlerle ve geniş ürün yelpazesiyle destek oluyoruz” diye konuştu.
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