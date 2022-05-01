FİYATLARI NE KADAR?

Villaların konumuna, özelliklerine ve kapasitesine göre kiralama fiyatının değiştiğine dikkati çeken Ünal, “Ramazan Bayramı’nda bir gece konaklama ücreti bin ile 6 bin, haftalık ise 7 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor. Sezonda, temmuz-ağustos aylarında bu fiyatlar daha yukarıya çıkıyor. Villa turizmi, salgınla birlikte popüler oldu.” değerlendirmesini yaptı.