Danimarka’daki üst düzey bir sağlık yetkilisi, ülkesinde Covid pandemisinin sadece iki ay içinde bitebileceğini ve bunun Omicron varyantı sayesinde olabileceğini iddia ediyor: “Çalışmamıza göre, Omicron nedeniyle önümüzdeki aya kadar büyük vaka artışı olacak. Ancak, yükseliş durduğunda, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız.”

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü baş epidemiyoloğu Tyra Grove Krause, Danimarka TV 2’ye Enstitü tarafından yapılan yeni bir araştırmanın Omicron nedeniyle hastaneye yatışların Delta varyantının yaklaşık yarısı kadar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Koronavirüsün Danimarkalıların hayatını ne kadar süre etkileyeceği sorulduğunda ise “Önümüzdeki iki ay içinde bunun olacağını düşünüyorum ve umarım enfeksiyon azalmaya başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz” yanıtını verdi.

Dr Grove Krause’un araştırması “Omicron kalıcı olarak burada” diyor.

Krause, “Önümüzdeki ay büyük bir enfeksiyon yayılımı sağlayacak. Bittiğinde, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız” dedi. Dr Grove Krause, daha fazla insan enfekte olacağı için Danimarka’daki bağışıklık seviyesinin birkaç ay içinde hayatın normale dönmesi anlamına gelebileceğini söyledi. Ancak, önümüzdeki iki ayın yerel sağlık sistemine yük getireceği konusunda uyarıyor.

“Omicron Ocak sonunda zirve yapacak ve Şubat ayında azalan enfeksiyon baskısını ve sağlık sistemi üzerindeki baskının azaldığını göreceğiz” dedi. Ancak Ocak ayında çaba göstermemiz gerekiyor çünkü bunu atlatmak zor olacak” dedi.

Krause, koronavirüsün uzun süre devam edeceğini özellikle savunmasız olanların aşılanması gerektiğini söylüyor. Krause’nin yorumları Dünya Sağlık Örgütü’nün Omicron hakkında benzer şekilde umut verici bir açıklama yapmasından üç gün sonra geldi.