Son dakika haberi… Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 katına çıkarak 302 milyar dolar oldu. ABD...Daha fazla oku
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 katına çıkarak 302 milyar dolar oldu. ABD...
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde...
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in, bu yıl Alman ekonomisinin büyümesine yüzde 0,5 katkı sağlaması bekleniyor. Bunun bir şirketin Alman ekonomisine katkısının...
Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde...
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