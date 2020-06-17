Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı’nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince sanayi odalarıyla, teknoparklarla, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde olduklarını söyledi.

Öngörülebilirliği artıracak ve işleri kolaylaştıracak her adımı hayata geçirmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Varank, dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiğini bildirdi.

Varank, pandeminin insan sağlığının yanında, küresel ekonomiyi de derinden sarstığına dikkati çekerek, bu dönemde ülkeler arasındaki gelişmişliğin ortadan kalktığını dile getirdi.

Türkiye’nin uyguladığı politikalarla pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştığına işaret eden Varank, kamu yönetiminin her alanında, dinamik yönetişim anlayışını takip ettiklerine dikkati çekti.

Varank, birçok alanda tarihi adımlar attıklarını vurgulayarak, 5,5 milyonun üzerinde vatandaşa 14 milyar liralık nakit kaynak aktardıklarını anlattı.

Vatandaşlara verdikleri nakdi desteklerin 20 milyar lirayı geçtiğini dile getiren Varank, “Kamu bankalarımız finansman sıkıntılarını çözmek için devreye girdi. Sağlık endüstrisinde yenilikçi ürünlerle küresel rekabette biz de varız dedik. Tanı kitleri, aşı ve ilaç projelerimizle takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik. Krizin ilk günlerinden itibaren takip ettiğimiz bütüncül yaklaşım sayesinde ülkece başarılı bir sınav verdik. Bundan sonrada performansımızı katlayarak devam ettireceğiz. Yeni normale girerken, reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

“Ocak-mayıs döneminde 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verildi”

Varank, sanayideki gidişatı takip edip üretimin öncü göstergelerini izlediklerini aktararak, nisan ayının sadece Türkiye için değil dünya için zorlu bir dönem olduğunu vurguladı.

Bu dönemde ticaretin durduğunu, talebin kesildiğini belirten Varank, “Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. Bu ayın ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan ve mayısı şimdiden geride bıraktı. Haziranın ilk yarısında OSB’lerdeki elektrik tüketimi, mayısa göre yüzde 31 arttı.” diye konuştu.

Varank, otomotiv, tekstil ve mobilya gibi öncü sektörlerin dirilmeye başladığının altını çizerek, ekonomiye güvenin arttığını ifade etti.

Bu yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletmenin kaydolduğunu bildiren Varank, şöyle konuştu:

“İlk 5 ayda 5 bin 547 işletme reel sektöre yeni oyuncu olarak girdi, ekonomiye yeni soluk getirdi. Organize sanayi bölgelerimizde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen, geçen seneye göre güçlü seyrediyor. Ocak-mayıs döneminde 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde, 110 bin vatandaşa iş imkanları doğacak. Türkiye’deki ekonomik canlanmanın hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz.”

Bakan Varank, bu dönemde salgında ikinci bir dalgayla karşılaşmamak ve reel sektördeki iş güvenliğini azami seviyeye çekmek için atılan adımlardan bahsetti.

Sağlık Bakanlığı ile birlikte Kocaeli ve Ankara’da sanayiye hizmet vermek üzere test laboratuvarları kurduklarını anımsatan Varank, “Burada yaptığımız çalışmalar diğer şehirlerimiz için örnek oldu. Şimdi de sanayide antikor yani bağışıklık testlerine başlıyoruz. 13 ilimizde; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de antikor testleri yapılacak. Konya ve Bursa’da testler dün itibarıyla başladı. Kocaeli’nde antikor testleri bugün başlıyor.” ifadelerini kullandı.

“24 firmanın güvenli üretim belgelendirme işlemi tamamlandı”

Varank, iş yerlerinde alınacak tedbirlerin testler kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, “COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi için” şimdiye kadar 177 sanayi kuruluşunun başvurduğunu ve denetimi biten 24 firmanın belgelendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Belgeyi alan firmaların kullanacakları “TSE Güvenli Üretim” logosuyla piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklarına işaret eden Varank, sanayicileri bu belge için başvurmaya davet etti.

Varank, Kocaeli’nin Türkiye sanayisi için önemine işaret ederek, Bakanlık olarak şehrin potansiyelini ileriye taşıyacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yılbaşından itibaren Kocaeli’nde 3,5 milyar liralık sabit yatırıma teşvik belgesi verdiklerini dile getiren Varank, bu yatırımların tamamlanmasıyla 3 bin 500 vatandaşa yeni iş kapıları açılacağını belirtti.

İMES OSB’de Kalkınma Ajansı desteğiyle Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezini kuracaklarını anlatan Varank, şunları kaydetti:

“16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası ajansımız tarafından finanse edilecek. Ağustosta da projenin temelini atmak üzere Kocaeli’ne gelmeyi planlıyorum. Bu merkezin hayata geçmesiyle, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye eğitim verilecek. Firmaların yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artırılacak. Yalın üretim ve verimlilik konularında firmalara danışmanlık desteği verilecek.”

İldeki Bilişim Vadisi’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ni hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil edeceğini belirten Varank, vadinin teknoloji önderliğinde şekillenecek yeni dönemde araştırmacılara, girişimcilere ve inovasyonla büyümek isteyen herkese kapılarını açacağının altını çizdi.

Bakan Varank, normalleşme süreciyle Kocaeli’nin güçlü sanayisi ve Ar-Ge ekosistemiyle önemli rol oynayacağına dikkati çekerek, “Bakanlığımızın destekleri emrinize amade. Katma değerli üretimi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programıyla, inovatif fikirleri ve yeni girişimleri Ar-Ge desteklerimizle, üretken yatırımları teşvik belgelerimizle ve yerel kalkınmayı da bölgesel desteklerimizle hızlandırmaya devam edeceğiz.” dedi.