80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarten Ambalaj, 10 milyon Euro yatırımla Bulgaristan’daki ikinci fabrikasını satın aldı. Türkiye’de 16 fabrikası bulunan şirket, Bulgaristan’daki son yatırımıyla yurt dışındaki dördüncü üretim merkezini devreye almış oldu. Sarten Ambalaj’ın Türkiye ve yurt dışında toplam çalışan sayısı 3 bini geçiyor.

Dünyanın en büyük 10 metal ambalaj şirketinden biri olduklarını, Bulgaristan’ın ilk metal ambalaj fabrikasını bünyemize kattıklarını belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da Bulgaristan merkezli büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.

Şirket olarak bir yıl öncesine göre yüzde 5 büyüdüklerine dikkat çeken Sarıbekir, “Hedefimiz daha fazla ihracatla ülkemizin cari açığının kapanması adına daha fazla katkı sağlamak” diye konuşuyor.

Türkiye’de kişi başına düşen ambalaj tüketimi 250 dolarları bulurken Avrupa’da bu rakam 450 dolarların üzerinde. Ambalaj bir gelişmişlik sembolü olurken, ürünlerin özellikle gıdaların hijyenik bir şekilde son tüketiciye ulaştırılması için çok önemli.

CİROYU İKİYE KATLAYACAK

Bulgaristan’daki şirketlerini 1999 yılında kurduklarını belirten Sarıbekir, şunları söylüyor:

“2001 yılında da oradaki ilk fabrikamızı aldık ve üretime başladık. 19 yıldır da Bulgaristan’da üretim yapıyoruz. Şirketin ilk yurt dışı yatırımı da Bulgaristan’dır. Yeni yatırımımız, Bulgaristan’ın ilk metal ambalaj fabrikası. Bu yatırımımızla Bulgaristan’da 400 kişinin üzerinde istihdam sağlamış olacağız. Bu ülkede 25 milyon Euro ciro yapıyoruz. Hedefimiz 1-2 yıl içerisinde ciromuzu iki katına çıkarmak olacak. Romanya’da da depomuz ve bir şirketimiz var. Sırbistan’da da bir şirketimiz var. Yunanistan’da Selanik’te bir ofisimiz var. Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da Bulgaristan’ı merkez seçerek büyüyoruz.”

Sarten, Bulgaristan’da alınan ikinci fabrikayla da Doğu Avrupa’da metal ambalajda daha güçlü bir konuma gelecek. Bu yatırım şirketin Türkiye’den ihracatını da artıracak.

Sarıbekir, “Yine yarı mamulü Türkiye’den göndereceğiz. Ham madde de gidecek. Yeni fabrikamızda kavanoz kapağı ve endüstriyel ambalaja odaklanacağız. Plevne’deki fabrikamızda ise gıda tarafında büyüme hedefliyoruz” diye konuşuyor.

MANİSA VE ADANA’YA İKİ YENİ FABRİKA

Sarten Ambalaj’ın yatırımları yurtdışı ile sınırlı kalmıyor. Zeki Sarıbekir, şirketin 200 milyon TL yatırımla Adana’da ve Manisa’da kavanoz kapağı üretimi için fabrika kuracağını da söylüyor.

Aylık 100 milyonun üzerinde kapak ürettiklerini belirten Sarıbekir, Yılda 2,5 milyar adet kavanoz kapağı üretmeyi hedeflediklerini de vurguluyor.

Şirketin 2030 hedefine odaklandığını ifade eden Zeki Sarıbekir, “Avrupa’da zaten kuvvetliyiz. 2030 hedefimiz 1 milyar dolar. 2030 yılında 30 fabrikaya ulaşmak istiyoruz” diyor.