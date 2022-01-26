Sasa Polyester, 500 milyon dolar tutarına kadar eurobond ihracı planladığını duyurdu.

Sasa Polyester, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada 500 milyon dolar tutarına kadar eurobond ihracı için aracı kurumların yetkilendirilmesiyle ilgili çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 2022 tarihli toplantısında; yatırımlarımızın ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla, tamamı yurt dışında satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında toplamda 500.000.000 USD (beş yüz milyon Amerikan Doları) tutarına kadar Borçlanma Aracı (Eurobond) ihracı yapılmasına, bu kapsamda aracı kuruluşların yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, ihraca ilişkin koşulların belirlenmesi ve satışın gerçekleştirilmesi dahil tüm işlemlerin yapılması hususunda üst yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.