İsim benzerliği Rusya’daki bir turizm acentesindeki görevlilerini şaşırtınca bir grup Rus turist İspanya Madrid yerine Mardin’e geldi… (Fotoğraf: Arşiv)

Habertürk’ün haberine göre bir grup Rus turist Madrid’e gitmek istedi. Moskova’daki turizm acentesi yetkilileri, Ukrayna savaşı yüzünden Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatması nedeniyle İstanbul aktarmalı Madrid bileti kesmek istedi. Ama biletler Madrid yerine Mardin’e alındı.

THY uçağıyla İstanbul Havaalanı’na ulaşan turistler bir süre bekledikten sonra aktarma yapacakları uçağa bindi. Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Mardin semalarına ulaşan uçak inişe geçtiğinde turistler büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan araştırmada acentenin biletleri İstanbul-Madrid yerine yanlışlıkla İstanbul-Mardin olarak aldığı ortaya çıktı. Sonraki gün için THY İstanbul aktarmalı Madrid uçağına yer ayıran turistler geceyi Mardin’de geçirdi ve ertesi gün Madrid’e yola çıktı.

MARDİN’İ DOLAŞTILAR

Mardin kent merkezinde turistlerin konakladığı otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Falay, “Madrid’e gitmek isteyen bir grup turiste Moskova’daki acente yanlışlıkla Mardin bileti kesmiş. Aslında bu yıl 2 kez yaşandı. Son gelen 3 kişiydi. Beklemedikleri sürprizle karşılaştılar. Onları otelimizde güzel ağırladık, çok güzel bir gün geçirdiler. Rus acente ile tartıştıklarını duydum. Ama acente yanlışı düzeltmeyeceğini söyleyince İstanbul aktarmalı Madrid biletlerini kendileri aldı. Biz de onları misafir etmekten mutluluk duyduk. Kahvaltıdan sonra uçak saatine uzunca bir zaman vardı. Mardin’i dolaştırmayı teklif ettik” dedi.

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu ise “Her ülkeden kentimizi ziyaret eden turistler var. Birinci sırada Irak ikinci sırada Almanya üçüncü sırada ise Rusya var. Moskova’dan bir turist kafilesi geçen ay Madrid yerine Mardin bileti kesildiği için kentimize zorunlu olarak geldi. Biraz tatsızlık yaşanmış. Geceyi de burada geçirdiler. Ama kenti gezince çok mutlu oldular. Geçen hafta da 3 turist benzer şekilde Moskova’dan geldi” diye konuştu. Mardin’i 10 ayda 500 bini konaklayan, 2 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Paşaoğlu, kentte 7 bin yataklı 10 tesisin olduğunu doluluk oranın yüzde yüz olduğunu söyledi