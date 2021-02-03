Dünyanın geçirdiği dijital evrim karşısında iş yapış şekilleri ve süreçleri de büyük bir değişim yaşıyor. Dijitalleşme çağında daha sürdürülebilir iş modelleri geliştirme fikriyle hayata geçen Champs, tüketici destek hizmetleri konusunda freelance çalışmak isteyenleri şirketlerle bir araya getiriyor.

Türkiye’de alanında ilk olan yeni nesil çalışma platformu Champs, freelance yeni iş kapısı olacak. Bir girişimcilik ekosistemi olan ve fiziksel mekanın sınırlarına ve katı mesai saatlerine bağlı kalmadan iş süreçlerini dijital kanalları aracılığıyla yürütmeyi hedef alan Champs, firmalarla, kariyer uzmanlıkları çerçevesinde eğitimli marka elçilerini bir araya getiriyor. Telefonda ve/veya yazılı kanallar ile tüketici destek hizmetleri alanında uzmanlaşmış ve kariyer yapmak isteyen marka elçilerine serbest zamanlı çalışma olanağı sunarken, şirketlere ise yüksek verimlilik sağlamayı, daha az maliyetle kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor.

Katı mesai saatlerine bağlı kalmadan iş süreçleri dijitale taşınıyor

İlerleyen teknoloji ve internetin olduğu her yerden çalışma olanağının elde edilmesiyle serbest zamanlı çalışma ile kazanç sağlamanın dünya ülkelerinde çok yaygın olduğunu aktaran Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün, “Champs’i hayata geçirerek serbest zamanlı çalışmaya dayalı yeni nesil iş modelleri ve çalışma şekillerinin, Türkiye’de de önemli bir ekonomi yaratabileceğini göstermek istedik. Dünyanın büyük ekonomilerinde serbest zamanlı ve bağımsız çalışma büyüyen bir iş modeli. Tüketici ve firmalar da Gig (kısa süreli iş) ekonomisine çok alışkın. Türkiye’de ise daha yeni ama hızla yaygınlaşan bir çalışma sistemi olduğunu söyleyebiliriz’’ dedi.

Marka elçileri gelirini kendi belirleyecek

Champs platformunun dinamik bir yapısı olduğunu, sadece dijital platforma üye olmalarının yeterli olacağını dile getiren Tüzün, marka elçilerinin kazançlarını da kendilerinin belirleyeceğini şu sözlerle aktardı:

“Platformdaki üyeler, sisteme girdiklerinde gelir beklentilerini ve çalışma sürelerini kendileri belirliyor. Bu sayede özgür çalışmak isteyen marka elçilerine gelirlerini maksimize etme olanağı sunuyoruz. Asgari ücretin en az 2 katı ile yetkinliklerine ve iş çıktılarına bağlı olarak 5 katı arasında kazanç sağlama olanağı bulabilecekler. Çok dilli çalışan platformumuzda üyelerimiz, becerilerinin ölçümlenmesi ve sonrasında güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkmasıyla kendilerine özel gelişim olanaklarından faydalanarak hem uzun soluklu bir iş yolculuğuna çıkacaklar hem de gelirlerini artıracaklar. Video görüşmeler ve online eğitimlerle sürekli gelişim felsefesini uygulayacağız. Bu sayede marka elçilerimizin daha mutlu ve üretken olmasını hedefliyoruz. ”