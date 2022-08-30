Hintli milyarder Gautam Adani, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault’u geçerek 3. sıraya yerleşti. CNN’nin haberine göre bu sıralamayı alan ilk Asyalı olarak şu an (30 Ağustos 2022) dünyanın en zengin 3. kişisi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Adani’nin net değeri şu an 137 milyar dolar. Listenin ilk iki sırasında 251 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk ve 153 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un kurucusu Jeff Bezos var.

Adani de pandemi sırasında serveti artan isimler arasında. Kendi adını taşıyan Adani Group’un kurucusu, limanlar ve havacılıktan güneş enerjisi ve kömüre kadar uzanan çeşitli sektörlerdeki şirketleri kontrol ediyor.

Adani, Bloomberg’e göre, son aylarda yükselişini hızlandıran kömür kullanımındaki artıştan da yararlandı. Adani, Şubat ayında bir diğer Hintli iş insanı Mukesh Ambani’yi geçerek bölgenin en zengin insanı olmuştu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 30 Ağustos itibarıyla sıralama şöyle:

Elon Musk (Tesla, Spacex): 251 milyar dolar (Teknoloji) Jeff Bezos (Amazon): 153 milyar dolar (Teknoloji) Gautam Adani (Adani Group): 137 milyar dolar (Sanayi) Bernard Arnault (LVMH): 136 milyar dolar (Lüks eşya) Bill Gates (Microsoft): 117 milyar dolar (Teknoloji) Warren Buffet (Berkshire Hathaway) 100 milyar dolar (Yatırımcı) Larry Page (Google): 100 milyar dolar (Teknoloji) Sergey Brin (Google): 95,8 milyar dolar (Teknoloji) Steve Ballmer (Microsoft): 93,7 milyar dolar (Teknoloji) Larry Ellison (Oracle): 93,3 milyar dolar (Teknoloji)

ADANİ HAKKINDA

Serveti hızla ardan Adani, Forbes’un milyarderler endeksinde de 4. sıraya yükselmiş durumda. Forbes, Adani hakkında şu bilgileri paylaşıyor: