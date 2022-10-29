Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdihamda en az 146 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Seul’ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Kore’nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Yonsan İtfaiye Departmanı şefi Choi Seong-bum, popüler gece kulübü bölgesinde herhangi bir gaz sızıntısı veya yangın olmadığını belirtti. Ancak bölgede izdiham yaşandı. Bir tanık, kaotik sahneyi CNN’ye anlattı ve insanların sıkıştığını ve nefes alamadıklarını söyledi.

İzdihamda en az 150 kişi yaraladı. Choi, olay yerine 400’den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi. Yonhap Haber Ajansı düzinelerce insanın “kalp durması” yaşadığını ve nefes almakta zorlandığını bildirdi.

ANİ KALP DURMASI VAKALARI YAŞANDI

CNN’nin haberine göre ölüm nedenleri henüz bildirilmedi, ancak Yonhap Haber Ajansı, itfaiye yetkililerine atıfta bulunarak olaydan dolayı onlarca kişinin “kalp durması” yaşadığını bildirdi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon’daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

KALP DURMASI NEDİR?

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde kalp durması şu şekilde tanımlanıyor: Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir.