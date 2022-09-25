Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete’nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.
- SGK’ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022’de e-Devlet’te “SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması” üzerinden yapılabilecek.
- Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020’de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.
- Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.
- Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK’nin internet sitesindeki “Duyurular” kısmında yayımlanacak.
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