RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, bayide sıfır araç bulunmamasının önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, sıfır araç bulma sorunu çözülürse ikinci elde fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 20 düşebileceğini bildirdi.

RS Oto Ekspertiz’den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yanık, bir süredir otomotiv sektörünün gündemini meşgul eden sıfır araçlardaki tedarik ve stokçuluk sorunları sonucunda ortaya çıkan yeni 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yanık, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine dikkati çekerek, bayideki sıfır araçların nihai tüketiciyle buluşmadığını belirtti.

Bayide sıfır araç bulunmamasının ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

“Sadece mayıs, haziran ve temmuz ayı satışlarına baktığımızda yaklaşık 200 bin adet sıfır kilometre binek ve hafif ticarinin satıldığını görebiliyoruz, yani sıfır araç var ve satılmış, ancak nihai tüketici bulamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır. İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik, bu durgunluk sene sonuna kadar devam edecektir. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir.”

Yanık, tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sorunlar yaşamasına karşın, otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“6 ay/6 bin kilometre yönetmeliği yayınlandığı tarih itibarıyla geçerli, ancak öncesinde satın alımı yapılmış araçlar 15 Eylül tarihine kadar bu uygulamadan muaf tutulmuş durumda. Sıfır araçlara bakıldığında mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin 609 adet, 2021 yılında 181 bin 402 adet, 2022 yılında 198 bin 19 adet (ODD verileri) binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş. Sıfır araç yok yerine, bayilerde araç bulunamıyor kavramı artık daha doğru olacak gibi görünüyor. Pandemi, çip krizi, kur artışı v.b. araç bulunurluğuna etki etse de satış adetleri (2022 için yaklaşık 200 bin adet) durumun çok daha farklı olduğunu gösteriyor. Araç var ve satış yapılıyor. Sıfır araçtaki sıkıntı, gerçek ihtiyaç sahiplerinin araç bulamaması ve bu araçların bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satışa sunulması. Uygulamaya alınan yönetmelik bu kapsamda değerlendirildi. Bu süreçte sıfır araçlarda bulunurluk önümüzdeki günlerde, bayi tarafında artabilir. Sene sonu kampanyalarla birlikte satılması gereken araç sayısı, müşterileri ile buluşacaktır.”

İkinci el satışlarda durgunluk olduğunu ve bunun yıl sonuna kadar devam edebileceğini kaydeden Yanık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Mevcut durumda, ikinci el araçlarda yüzde 5-7 civarında bir düşüş gözle görülmekte. Sıfır araç bulunurluk artması ile birlikte, yıl sonuna doğru yüzde 20 düşüş gösterebilir. Ekspertiz adetlerinde ve servis girişlerinde ise düşüşler yaşanıyor. Ekspertiz işlemleri, geçen sene aynı döneme oranla yüzde 50’ye varan düşüş göstermekte.”

Yanık, araçlarda 6 bin kilometre tespitinin hizmet yeterlilik belgeli ekspertiz noktalarında, noter satış öncesinde yapılmasının uygun olacağını belirterek “Bu noktada da yönetmeliğin uygulanması ile birlikte, ekspertiz hizmet noktaları da hareketlilik sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.