20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS ve 27-28 Haziran’da yapılacak YKS sırasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “(LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter’dan “LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” mesajını paylaştı.

LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler. pic.twitter.com/9gC5c0OIKV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020’de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),28 Haziran 2020’de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00’dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.