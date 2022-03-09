Tüm detaylarıyla sınırları zorlayan Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé, sportif sürüş karakterini estetik tasarımla bir araya getirirken günlük hayatınızda da sizi sınırların dışına çıkaracak mükemmel yol arkadaşınız olmaya hazır.

Sportif sürüş tutkusunu yüksek seviye konforla birleştirerek tüm dünyada büyük beğeni toplayan BMW, yeni modeli 4 Serisi Gran Coupé’yi Türkiye’de de BMW tutkunlarının dikkatine sundu.



BMW’ye özgü ikonik öğelerle zenginleştirilmiş etkileyici bir tasarıma sahip olan Yeni BMW 4 Gran Coupé, üst düzey sürüş konforu, tam boy beş koltuğu ve geniş hacimli bagaj bölümüyle sportif bir karaktere sahip olduğu kadar, şehir içi trafiğinde ve şehir dışı yolculuklarda yolcularını rahat ettirmek için de özenle tasarlanmış. Bu şık tasarımlı ve beş kapılı Gran Coupé, her türlü koşulda mükemmel yol arkadaşınız olmaya hazır.

Önceki modele göre 25 mm daha geniş bir ön aksa sahip olan Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé, ideal direksiyon hakimiyeti ve çok daha sportif kullanım sunuyor. Bu özellikler, yeni nesil verimli BMW TwinPower Turbo motorlar ve opsiyonel olarak sunulan M Sport diferansiyel gibi mükemmel şekilde ayarlanmış süspansiyon bileşenleriyle bir araya geldiğinde dinamik ve dengeli bir sürüş karakteri ortaya çıkıyor.



Etkileyici tasarımıyla yollarda herkesin gözü onda kalacak

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé, bir coupé modelinden bekleyeceğiniz şık hatları ilerici bir tasarım anlayışı ile bir araya getiriyor.

BMW’nin ikonik tasarım öğelerinden olan “Böbrek Izgaraları” yeni modelde altıgen kafes tasarımıyla geniş bir görünüm kazanmış. Bu da otomobilin ön tasarımında güçlü bir duruş sağlamış. Izgaralar, yassı biçimdeki farlar ve geniş yan hava girişleri ile tamamlanarak Gran Coupé’nin çarpıcı görünümünü tanımlamış.



Kalabalık aileleri bile mutlu edecek kadar geniş

BMW’nin Yeni 4 Serisi Gran Coupé modeli, hem sportif sürüş tutkunu otomobil severleri hem de konforlu ve geniş iç hacim arayan kalabalık/çocuklu aileleri bile mutlu ediyor.

Aracın ferah iç tasarımında tam boy beş koltuk ve fonksiyonel arka koltuk sırası sayesinde 1.290 litreye ulaşan geniş hacime sahip etkileyici bir bagaj bölümü dikkat çekiyor. Şehir içinde sportif araç kullanmayı seven ebeveynler artık hafta sonu tatili ya da uzun tatiller için plan yaparken, bagajları araca nasıl sığdıracağını düşünmek zorunda kalmayacaklar.



Düşük CO2 emisyonu ile çevreye de son derece saygı gösteren bir otomobil olan Yeni BMW 4 serisi Gran Coupé hakkında daha detaylı bilgi almak ve aracı yakından incelemek için web sitesini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

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