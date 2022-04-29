Küresel pay piyasalarında beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının risk iştahını desteklediği görülürken, yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde hareket eden dolar endeksinin seyri ile Avro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Yaklaşan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların yüksek faiz ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin sorgulamaları devam ediyor. Güvenli liman alımlarıyla dolara olan talep de artarken, dolar endeksi dün 103,9 ile Aralık 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 103,5 seviyelerinde dengelendi.

Tahvil piyasalarında ise nispeten sakin bir seyrin öne çıktığı ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 2,88’in üzerini görmesinin ardından yeniden yüzde 2,83 seviyelerine geri çekildiği görüldü.

META, APPLE, AMAZON…

Makroekonomik veri tarafında dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1’lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daraldı. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilere paralel 180 bine geriledi. Öte yandan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası hisseleri dün yüzde 17’nin üzerinde değer kazandı. Borsa kapanışının ardından bilançoları açıklanan Apple gelirlerini artırırken, Amazon zarar bildirdi.

Resesyon endişelerini artıran verilere karşın dün New York borsasında teknoloji şirketleri öncülüğünde yükseliş yaşandı. Dow Jones endeksi, yüzde 1,85, S&P 500 endeksi yüzde 2,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,06 değer kazandı.

AVRUPA PİYASALARI

Avrupa tarafında da dün beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarını desteklediği görülürken, Almanya’nın Rus petrolünü almayı durdurabileceğine dair haberler de enerji sektörü hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi. Öte yandan Rus gazının en büyük alıcıları arasında yer alan bazı Avrupalı kurumların ruble hesabı açtığı bildirildi. Bu gelişme ile Hollanda’da doğal gaz vadeli fiyatları 100 avro seviyesine gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Dün açıklanan verilere göre Almanya’da enflasyonun nisanda yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından para politikalarının seyrine ilişkin tartışmalar da gündemin odağına yerleşti.

Ham petrol nedir?

Bu gelişmelerle dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün 1,05’in altına inerek Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

ASYA PİYASALARI

Asya tarafında dün Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gevşek para politikasını sürdürecekleri ve sınırsız tahvil alım politikasını koruyacaklarını bildirmesinin ardından dolar/yen paritesi 131,2 ile Nisan 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, planlamayı zorlaştıran para birimindeki aşırı hareketleri yakından takip ettiklerini belirtirken, ekonomi yetkilileri de gerekirse BoJ ve diğer ülkelerin para birimi otoriteleri ile yakın iletişim kurularak uygun aksiyon alınacağını bildirdi.

Bu gelişmelere karşın New York pay piyasalarındaki pozitif havayı devralan Asya borsalarında kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 artışla seyrediyor. Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla bugün işlem yapılmıyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 2.428,42 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesine karşın yüzde 0,1’lik azalışla 14,7905’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,7930 seviyesinde bulunuyor.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının küresel pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini söyledi.

Yurt içinde ise bayram tatili ve Fed toplantısı öncesinde pozisyon kapatan yatırımcılar ve artan kar satışlarının etkisiyle negatif bir seyir izlendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD’de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi’nde ve Almanya’da büyüme verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: