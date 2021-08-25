Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan çalışma iş hayatına dahil olurken, çalışan motivasyonu, verimliliğini ve bağlılığını artırmak isteyen kurumlar ödüllendirme sistemlerine odaklanıyor. Momento verilerine göre yılın ilk 6 ayında şirketlerin çalışanlarına ayırdıkları performans ödüllerinde yüzde 100 artış yaşandığını ifade eden Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, çalışanlarına her yerden ulaşmak isteyen kurumların ödüllendirme sistemlerini dijitale taşımaya başladığını söyledi.

Pandemi iş hayatında köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Dünya genelinde şirketlerin çoğu hibrit çalışma modeline geçiş yaparken, yeni sistemde çalışan motivasyonunu, bağlılığını ve verimliliğini artırmak için ise her zamankinden daha fazla takdir ve ödüllendirme sistemlerine odaklanıyor. Türkiye’nin lider takdir ve ödüllendirme şirketi Momento’nun verilerine göre 2021 yılının ilk 6 ayında şirketlerin çalışanlarına ayırdıkları performans ödüllerinde yüzde 100, ayni yardım bütçelerinde yüzde 50 oranında artış yaşandı. Şirketler esnek yan haklarda ise bu yılın ilk yarısında kişi başı ortalama verilen tutarları yüzde 30 oranında artırdı.

ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ DİJİTALLEŞTİ

Bu yeni düzende işgücü rekabetinin oldukça fazla arttığını ve bu noktada şirketlerin yoğun bir biçimde ödüllendirme sistemlerine talep gösterdiklerini ifade eden Momento’nun Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, şöyle konuştu:

“Ayrıca salgının ardından şirketlerde kâr odaklılık yerini değer odaklı bir yaklaşıma bıraktı. Bu süreçte kurumların önceliği çalışanlarının sağlığı ve güvenliği oldu. Salgın süreciyle birlikte ödüllendirme sistemlerinde daha önce var olmayan teknoloji ve mobilya yardımı, fatura ödemeleri gibi yeni yan haklar gündeme geldi. Erzak kolisi, çikolata kutusu, çiçek, hediye çekleri, koçanları ve hediye kartları gibi fiziki hediyeler yerini dijital çözümlere bıraktı. Hem şirket ve çalışanların dijital ödüllendirme sistemlerine artan talepleri hem portal sistemlerinin hayatımıza girmesi ile de daha çok perakendeci dijital kod sağlamaya başladı.”

Geçmişte bireyler tarafından kullanılan dijital cüzdanların günümüzde şirketlerin de ödüllendirme sistemlerine dahil ettiği bir çözüm olarak öne çıktığını ifade eden Zeynep Dağlı Kastro “Momento’nun dijital cüzdan olarak adlandırabileceğimiz portal çözümlerine talebin pandemi sürecinde yüzde 1760 artış göstermesi de ödüllendirme sistemlerindeki dijital çözümlere yönelişin bir göstergesi niteliğinde” dedi.

“DİJİTAL ÖDÜLLERİN TOPLAM ÜCRET PEKETİNDEKİ YERİ ARTACAK”

Çalışanlara dijital olarak dokunmanın günümüzde bir tercih olmaktan öte zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Zeynep Dağlı Kastro, “Momento mobil uygulamamızın güncel versiyonunu pandemi sürecinde çalışanlarla buluşturduk ve anlık kullanıcı datamıza baktığımızda gördük ki kullanıcılar web üzerinden portal kullanımının neredeyse 3-4 katı kadar mobil uygulamayı tercih ediyor. Bu nedenle dijital ödüllerin toplam ücret paketindeki yerinin artacağını öngörmekle birlikte yakın gelecekte ülkemize giriş yapacak bazı teknolojiler sayesinde kartlı sistemlerde çok daha kuvvetli ve esnek bir altyapıya kavuşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

BAYRAMLARDAN ÖNCE DİJİTAL ERZAK’A İLGİ YOĞUN

Momento’nun yeni nesil dijital çözümlerinin de peş peşe hayata geçtiğini vurgulayan Zeynep Dağlı Kastro, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun en başarılı örneklerinden birinin geçen yıl başlattığımız ve şirketlerin hediye çeki veya erzak kolisi gönderimi gibi operasyonel işlerle uğraşmasına son veren Dijital Erzak uygulaması olduğunu söyleyebilirim. Ramazan ayında şirketler tarafından çok yoğun ilgi gören bu çözümümüze talep geçen yılın Ramazan ayına kıyasla 4 kat arttı. Fiziksel teması ortadan kaldıran bu uygulama sayesinde çalışanlar sunulan portal üzerinden marketten giyime, çocuk ürünlerinden elektroniğe çok sayıda kategoride dilediği ürünü seçkin markalardan online kod ile temassız ve hızlı bir şekilde alabilme imkânına kavuşurken, Kurban Bayramı öncesinde de yine bu çözümümüze talep yoğun oldu.”

“TEKNOLOJİ ve MÜŞTERİ MEMUNİYETİ ODAKLI YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

Momento’nun finansal sonuçlarını da değerlendiren Zeynep Dağlı Kastro, “2020 yılı pandemiye rağmen hedeflerimizi tutturduğumuz ve hızlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Dijitalleşmenin büyük bir önem kazanması ve bizim de müşterilerimizin bu kapsamdaki taleplerine hızlı cevap verebilmemiz sayesinde geçen yıl net kârımız bir önceki seneye göre 4,5 kat arttı” dedi.

2021 yılında da insana, teknolojiye, müşterilerimizi daha da memnun edebilmeye yönelik yatırımlarının süreceğini vurgulayan Kastro, 2021 yılında bütçelerinde yaklaşık 3 kat bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Kastro ayrıca, Momento olarak geçtiğimiz aylarda FinTech sektörünün öncü markası Param ile ortaklığa gittiklerini hatırlatarak, şunları söyledi: “Momento ve Param ortaklığıyla sektörde artık çok daha güçlü bir konumda bulunuyoruz. Daha geniş üye iş yeri ağının yanında birçok indirim noktasında güç birliği içerisinde olmamız sayesinde Momento ayrıcalıklarını daha fazla kullanıcıya ulaştırıyoruz. Özellikle kart tarafında, iş ortaklarımıza kusursuz ve bolca kazandıran bir deneyim yaşatıyoruz.”