Asgari ücret yüzde 30 oranında bir ara artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi. Kariyer.net’in araştırmasına göre şirketlerin yüzde 83’ü de ara ücret artışını gündeme aldı. Araştırmaya en çok katılım gösteren 10 sektörde planlanan zam oranı ise çoğunlukla yüzde 20-29 arasında değişiyor.

Kariyer.net, Türkiye’deki global ve yerel şirket yöneticilerinin, çalışanlarının maaş beklentileri karşısındaki yönelimlerini incelemek, işverenlere piyasaya dair iç görü sağlamak ve ara zam trendlerini belirlemek için bir araştırma gerçekleştirdi. Haziran ayında 2231 şirket yöneticisinin katıldığı Ara Zam Araştırması’na en fazla katılım gösteren sektörler; üretim, otomotiv, tekstil, maden ve metal sanayi ve teknoloji/internet sektörleri oldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 33’ü 2022 yılı ilk 5 ayında ara zam yaparken, geri kalan yüzde 50 bu yıl bitmeden ara zam yapmayı planlıyor.

Araştırmaya en fazla katılım gösteren 10 sektör içinden, teknoloji/internet sektöründeki şirketlerin yüzde 41’i 2022 yılının ilk beş ayında ara zam yaptığını belirtti. Bu oran yılbaşından bu yana ek ücret artışı uygulayan sektörler arasında, teknoloji/internet sektörünü lider yaptı.

Şirketler yüzde 20-29 ara zam oranında karar kıldı

Ara Zam Araştırması’nın sonuçlarına göre, 2022 yılının ilk beş ayında ara zam yapmış olan yüzde 33’lük dilimde ortalama oran en çok yüzde 20-29 arasında değişiklik gösteriyor. Henüz ara zam yapmamış fakat yapmayı düşünen şirketlerin yüzde 45’i de yine en fazla oranla yüzde 20-29 seviyesinde ara zam planladığını belirtiyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 64’ü yıl boyunca toplamda bir kez ara zam yapmayı planlarken, yüzde 19’u iki ve üzeri ara zam yapmayı planladığını belirtiyor. Şirketler ara zam yaparken en çok enflasyon oranını neden olarak gösteriyor. Aynı sektörde bulunan rakip firmaların zam oranları da bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor.

Sektör özelinde bakıldığında ise tüm sektörlerde 2022 yılı içerisinde en çok yapılması planlanan ara zam oranı yüzde 20-29 seviyesinde gerçekleşirken, ikinci tercih olan ara zam oranı ise sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Teknoloji/İnternet sektörünün yanı sıra Otomotiv sektöründe de en fazla düşünülen ikinci ara zam oranı yüzde 30-39 arası olurken, Üretim, Tekstil, Maden ve Metal sektöründe bu oranın yüzde 10-19 bandında planlanacağı belirtiliyor.