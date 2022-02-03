Şişecam, cam ergitme fırınlarının yapımında kullanılan, soğuk onarım ve yeni yatırımların planlanan zamana uygun olarak hayata geçebilmesinde stratejik öneme sahip refrakter malzemesi alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden İtalyan Refel firmasını satın alıyor.

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, bu satın alma ile cam alanındaki yeni yatırımlarını hayata geçirirken refrakter tedarik süreçlerinin yönetilmesi konusunda tedarik zincirinin kırılmasına bağlı riskleri bertaraf etmeyi hedefleyen Şişecam, Refel’in mevcut ve muhtemel müşterilerinin yüksek kaliteli AZS refrakter ihtiyaçlarını da yakından takip ederek rekabetçi pozisyonunu koruyacak ve müşterilerine global ölçekte hizmet vermeyi sürdürecek. Refel satın alımı Şişecam’ın Avrupa ve dünya cam piyasasındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyanın, küresel salgının ortaya çıkmasının ardından hiçbir ülkeyi ya da sektörü dışında bırakmadığı büyük bir değişim sürecine girdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Koşulların anlık olarak değişebildiği bu yeni dönemde özellikle tedarik zincirindeki kırılmalara bağlı koşullara adaptasyon kabiliyeti artık hepimizin sahip olması gereken en önemli yetkinlikler arasında. Böyle bir atmosferde büyüme yolculuğunu sürdürebilecek olanlar, hedeflerine doğru çıktıkları yolda her şarta uyum için gerekli hazırlığı yapabilmiş şirketler olacak. Bildiğiniz gibi, büyüme yolculuğunu, faaliyet gösterdiği temel alanlarda dünyanın en büyük üç oyuncusu arasında yer alma hedefi ile sürdüren Şişecam, güçlü hedeflerine ulaşmak için stratejik öneme sahip doğru yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu yatırımların planlanan zamana uygun olarak hayata geçebilmesi için kritik malzemelerin temininin garantisi, tedarik zincirinin bozulduğu bu dönemde artık daha da kilit rol oynuyor.”

Cam fırın yatırımlarının ve soğuk tamirlerinin planlanan terminlere uygun gerçekleşebilmesi için en kritik konulardan birinin refrakter temini olduğunu aktaran Kırman, şöyle devam etti:

“Refrakter, cam fırın yatırımlarında, özellikle sektörde yatırımların yoğun olduğu dönemlerde, tedarik süreleri çok değişebilen, yatırımların tamamlanma sürelerini geciktirebilen stratejik öneme sahip bir malzeme. Bu malzemenin bulunamaması, cam ergitme fırınlarında yeni yatırım ve soğuk tamir sürelerini iki kata kadar artırabiliyor. Refrakter üreticisi Refel’in satın alınması Şişecam’ın bu yatırımları gerçekleştirirken önüne çıkabilecek tedarik risklerinin bertaraf edilmesini sağlayıp yatırımlarımızın planlanan sürede hayata geçirilmesinin ve büyüme projeksiyonlarımızla uyumlu kapasitelere ulaşabilmemizin önündeki engelleri kaldıracak. Satın alma ayrıca karlılığımızı da olumlu etkileyecek. Şişecam’ın yatırımlarında sürdürülebilirlik sağlayacak olan bu satın alma, Avrupa ve dünya cam sektöründeki stratejik konumumuza da güç katacak. Şişecam satın alma ile her geçen gün gelişmekte ve büyümekte olan refrakter sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelecek.”

Şişecam’ın fırın tasarımlarına kadar uzanan güçlü Ar-Ge ve tasarım kabiliyetinin refrakter alanında da birçok inovatif ürün ve teknolojiyi cam sektörü ile buluşturmasını sağlayacağını bildiren Kırman, “Şişecam, camın gelişimine bu alanda da ortak olarak, dikey entegrasyona yönelik bu son yatırımıyla kendi tedarik süreçlerini yönetirken, cam sektörü için sürdürülebilir değer yarattığı fayda alanını da genişletme imkânı bulacak.” açıklamasında bulundu.

– İtalya stratejik öneme sahip

Kırman, Refel’in Ar-Ge kabiliyetlerinin Şişecam’ın gelişmiş Ar-Ge kültürü ile uyumlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Şişecam, Ar-Ge yetkinlik ve faaliyetlerini yüksek nitelikli iş gücüyle hızla üretime aktarabilen bir kuruluş. Şişecam’ın inovasyon kültürü, gelişmiş üretim kapasitesi ve kurumsal Ar-Ge tecrübesi yarım asra yakın bir geçmişe sahip. 86 yıldır, sektöre inovatif çözümler ve uygulamalar getirerek hayata değer katıyoruz. Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi dünya cam sektörünün lider Ar-Ge merkezleri arasında bulunuyor. Sadece ürün tasarımı değil, fırın tasarımları da gerçekleştiren Şişecam’ın gelişmiş Ar-Ge kabiliyeti Refel’in bu alandaki gelişimine de katkı sunacaktır.

İtalya, 60 milyonu aşkın nüfusu, 2 trilyon dolara ulaşan ekonomisi ve köklü sanayi geçmişiyle Şişecam için gerek yatırımları gerekse ticari faaliyetleri açısından stratejik öneme sahip. İtalya’daki üretim faaliyetlerini bugün üç farklı alanda sürdüren Şişecam ülkede 400 bin tonun üzerinde düz cam, 4 milyon metrekare kaplamalı cam, 8 milyon metrekare lamine cam, 8 bin 800 ton krom bileşikleri üretimi gerçekleştiriyor. Şişecam, geniş küresel ayak izi ile faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetlerinin güçlü bir temsilcisi olmaya gururla devam ediyor.”

Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, otomotiv, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında da öncü rol üstlenmektedir. Dünyada cam ev eşyasında en büyük 2, cam ambalaj ve düz camda ise en büyük 5 üretici arasında yer alan Şişecam, dünyanın en büyük 3 soda üreticisi arasında olmasının yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideri konumunda bulunuyor. 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri gerçekleştiren Şişecam, ürünlerini 150 ülkede müşterileri ile buluşturuyor.

Döküm refrakter malzemeleri üreticisi Refel, 1986 yılından bu yana Kuzey İtalya’da faaliyet gösteriyor. Refel, 2017’den bu yana bağımsız bir endüstriyel holding ve özel yatırım şirketi olan LIVIA Group’un bir parçası konumunda bulunuyordu. Tamamen bilgisayar tarafından kontrol edilen otomatik üretim kabiliyetlerine sahip olan Refel, kendi markası altında farklı cam fırını türlerinde kullanılmak üzere çok çeşitli refrakter ürünlerinin üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Üretimde çevresel etkileri dikkate alan şirket, bu yönüyle de Şişecam’ın çevreyi en büyük öncelikleri arasına alan sürdürülebilirlik odaklı politikaları ile uyum gösteriyor.

– 2021’de Türkiye’ye yönelik 6,5 milyar liralık yeni yatırım açıkladı

1935 yılında kurulan Şişecam geçen yıl mimari camlar ve oto cama yönelik 5,2 milyar lira (344 milyon avro) yatırımla 2 yeni float hattı için düğmeye basacağını duyurmuş, Eskişehir’de cam ambalaj alanında yeni bir tesis yatırımı yapacağını da duyurmuştu. Şişecam’ın 2021 yılında Türkiye’ye yönelik açıkladığı yeni yatırım planlarının toplam tutarı 6,5 milyar lirayı (428 milyon avro) aştı.