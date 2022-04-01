Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çeşitli pozisyonlarda 28 personel istihdam edilecek.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanına göre, havacılık sertifikasyon uzmanı, hava trafik emniyeti elektronik personeli, havacılık bilgi yönetimi uzmanı, pilot, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, ekip planlama uzmanı, uçuş teknisyeni, uçak kontrol ve bakım makinisti, hava trafik kontrolörü pozisyonlarına personel alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapabilecek.

Bugün başlayan başvurular 12 Nisan’da sona erecek. Başvuruda bulunan adaylara yönelik yazılı ve sözlü değerlendirme yapılarak alım gerçekleştirilecek. Yazılı ve sözlü değerlendirme ile ilgili bilgilendirmeler ve sonuçlar kurumun resmi internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) ilan edilecek.