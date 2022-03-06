Snapchat, Ukrayna’daki Snaps ısı haritasını geçici olarak devre dışı bıraktı. Açıklamaya göre gerekçe Rusya’nın Ukraynalıların yoğunlaştığı bölgeleri öğrenmesini engellemek. Google ve Apple da Ukrayna’daki trafik yoğunluğunun göründüğü özellikleri kapatmıştı.

Snapchat, değişikliği Cuma günü bir tweet ile duyurdu ve “Güvenlik önlemi olarak, Snap Map’in Ukrayna’daki herkese açık Snap’lerin ısı haritasını geçici olarak devre dışı bıraktık” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki Snapchat kullanıcıları, Snap’lerini, konuma göre alınan Snap’lerin yoğunluğunu gösteren ısı haritasına gönderebilir. Haritada mavi görünen alanlar, bölgede nispeten az sayıda kişinin Snap gönderdiğini gösterirken, haritadaki kırmızı alanlar, birçok kişinin Snap gönderdiği anlamına geliyor.

Bu haftanın başlarında Snapchat, Rusya’ya reklam satışlarını durdurmuş, Ukrayna’yı desteklemek için 15 milyon dolarlık insani yardım bağışlayacağını duyurmuştu.

Diğer teknoloji şirketleri de Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya’ya baskı yapmaya başladı.

Apple, bu hafta Rusya’daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu ve devlet medya kuruluşları RT News ve Sputnik News uygulamalarını App Store’dan kaldırdığını açıklamıştı. Twitter, Facebook ve Youtube’dan da benzer reklam hamleleri gelmişti.

RUSYA’DA TWITTER VE FACEBOOK’A ERİŞİM YASAKLANDI

Rusya’da ise bu hafta Twitter ve Facebook’a erişim yasaklandı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığı belirtilen açıklamada, “Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Bir diğer açıklamada ise Rusya Başsavcılığının 24 Şubat’taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu’nda sınırlandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.