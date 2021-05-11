SOCAR Türkiye, çalışanlarının ofiste, uzaktan veya hibrit modelde çalışmasına imkan tanıyan “İşte Yenilik” uygulamasını devreye almaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl uzaktan çalışma sistemine geçen SOCAR Türkiye, kalıcı olarak esnek çalışma modeline geçiyor.

Yeni uygulamayla çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlamayı amaçlayan şirket, yeni nesil çalışanlar için tercih edilen işveren olmayı hedefliyor.

İlk olarak şirketin İstanbul Vadistanbul’daki merkez ofisinde başlatılacak uygulamanın diğer grup şirketlerinde ve lokasyonlarda yaygınlaştırılması planlanıyor. Uygulamada, uzaktan ve hibrit modelde çalışanlar işlerini ofis dışından yürütebilirken, İstanbul’da ikamet etme zorunlulukları bulunmayacak. Uzaktan çalışma modelinde, çalışanlar iş süreçlerine bağlı olarak haftada en fazla bir gün, hibrit modelde ise en fazla üç gün ofiste çalışabilecek. Fiziksel olarak ofiste bulunması zorunlu olan çalışanlar ise haftanın beş günü klasik modelde çalışmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, şunları kaydetti:

“En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlığı için geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren birçok şirketten önce başlattığımız evden çalışma sistemi, verimliliğin arttığı ve çalışanların daha mutlu olduğu bir dünyanın kapılarını araladı. Bu zorlu dönemde de Türkiye için üretmeye ve çalışmaya kesintisiz devam ettik. Yıllar içinde dijitalleşme ve güçlü teknolojik altyapı için yaptığımız yatırımların faydasını, özellikle uzaktan çalışma sürecinde gördük. Çalışanlarımızdan da trafikte zaman harcamadıkları için daha az yoruldukları, stres yönetiminin kolaylaştığı, iş ve özel yaşam dengesi açısından daha mutlu olduklarına dair geri bildirimler aldık. Bundan aldığımız güç ve evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimiz sayesinde, esnek çalışma modeline kalıcı olarak güvenle adım atıyoruz.”

Çalışanların evdeki çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için “Esnek Çalışma Desteği” de sağlanacağını belirten Uğur, “Bu destekle çalışanlarımızın çalışma ortamlarını daha ergonomik hale getirmelerine, internet ve diğer gereksinimlerini karşılamalarına olanak sunacağız. Bu uygulamanın aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize de enerjinin verimli kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması kapsamında katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.