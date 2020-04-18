Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak’ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.
Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak’ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.
Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Sektör yetkililerinden aldığı bilgiye...
Dün 28,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
Akıllı Baykuş Platformu, sanat, spor, sağlık ve birçok alanda platformda yer alan hizmet verenlerle bir arada online ders ve seanslar...
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