Ticaret Bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda 375 firmaya fahiş fiyat artışı uygulamaktan 12 milyon lira ceza verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda 375 firmaya fahiş fiyat artışı uygulamaktan 12 milyon lira ceza verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor
Aksa Enerji Üretim AŞ, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kuracağı yeni doğal gaz kombine çevrim santralinde toplam kapasiteyi 470 megavata (MW) çıkaran...Daha fazla oku
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, 3 yıldan daha uzun süredir durdurduğu Katar uçuşlarını 26 Ocak itibarıyla...
ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına atadığı Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan...
ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl 7,1 milyar dolarlık zarar ettiğini...
ABD Başkanı Biden, görevindeki ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı. ABD Başkanı Joe Biden,...
Enerjide kurulu gücün 2020'de 95 bin MW'a, 2021'de ise 97 bin MW'a ulaşması bekleniyor. Kurulu güç artışında yine yenilenebilir enerji...
Aygaz, LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere Bangladeşli United Enterprises & Co. Ltd şirketiyle ortaklık sözleşmesi imzaladı. Şirketten yapılan...
Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30 artışla 152,2...
Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) verilerine göre, Türkiye'nin kıyı şehirlerinde konut fiyatları son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda artış gösterdi....
Pandemi, 2020 yılında girişimcilik ekosistemini canlandırdı. Bir anda duran yatırımlar, yaz aylarıyla birlikte büyük bir ivmeyle geri döndü. 2020, girişimcilik...
Dünyaca ünlü girişimcilik fonu ve teknoloji üssü Plug and Play, 2020 yılında hayata geçerek kendini dijital performans platformu ve pazar...
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