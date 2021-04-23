Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62’si yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62’sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

391 bini aktif 400 bin kişinin hesabının bulunduğu kripto para borsalarından Thodex’te birkaç gündür işlem yapılamaması, sonrasında tamamen kapatılmasıyla

dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi. Thodex’in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile gittiği iddia ediliyor.

Çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resen soruşturma başlatmıştı.