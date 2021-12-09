İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapıldı. Toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı. Çalışma Genel Müdür Nurcan Önder, “TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.900 TL öngörüyor.” dedi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat da, “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik” dedi.

Çalışma Genel Müdür Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor.

Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek” diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada” dedi.

Toplantıdan önce konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Ümit ediyorum en kısa zamanda bu süreci olumlu, güzel bir şekilde tamamlarız. Çok pozitif bir iklimle geçiyor toplantılar. İnşallah sonucu da neticesi de böyle olur.” açıklamasında bulunmuştu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.