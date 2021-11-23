Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, “Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum” dedi.

Kabine Toplantısı ardından Bakan Bilgin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin asgari ücrete dair merak edilenler konuşuldu. Bilgin Asgari Ücret görüşmelerinin 1 Aralık’ta başlayacağını belirtti.

Bakan Bilgin, “Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz” açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin ayrıca bir araştırma yaptırıldığından bahsetti. Araştırma hem işçi hem de işveren tarafında yaptırıldığını belirten Bakan Bilgin, “Araştırma verilerine göre uzlaşabileceğiz” ifadesinde bulundu.

Araştırma verileri çarşamba günü neticelenecek. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Bir sonraki kabinede de araştırma sonuçları duyurulacak.