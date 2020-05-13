Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, konuşmasında, Kovid-19’la mücadele ile ilgili olarak, “Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.” dedi.

“İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, TOPLAM HASTA SAYIMIZIN YÜZDE 70’İNE ULAŞTI”

Koca, “(Kovid-19) İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70’ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889’u sağlığına kavuştu.” bilgisini verdi.

“Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor.” ifadelerini kullanan Koca, “Sayıları 6 bin 239’a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar.” şeklinde konuştu.

TURİZMDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Turizmde Kovid-19 tedbirleri ile ilgili olarak Bakan Koca, “Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız.” şeklinde konuştu.

“ŞU ANKİ ŞARTLARDA SALGIN KONTROL ALTINDA”

Koca, “Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında.” dedi.

“ÖRNEK OLDUĞUMUZ DÜNYAYA BU KEZ DERS OLABİLİRİZ”

Sağlık Bakanı Koca, “Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

“DIŞARIYA MASKESİZ ÇIKMAK SORUMLULUKLA BAĞDAŞMAZ”

Dışarıya maskesiz çıkmanın, yarı açık şekilde maske kullanmanın sorumlulukla bağdaşmayacağını belirten Koca, “Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir.” dedi.

Bakan Koca, “Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır.” uyarısında bulundu.

“Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, ‘Bir şey olmaz’ cümlesinin üstünü çizmenizdir.” ifadelerini kullanan Bakan Koca, “Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır.” şeklinde konuştu.

“HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASININ KULLANICI SAYISI 10 MİLYONU BULDU”

Sağlık Bakanı Koca, Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısının bugün itibariyle 10 milyonu bulduğunu söyledi.

Koca, “Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz.” dedi.

Koca, “Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak, gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir.” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL HAYATIMIZI KONTROL ALTINA ALIRSAK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Koca, “Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz.” dedi.

Koca, “Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, “Tedbirlere uyma noktasında gayret içinde olursak yeni bir salgının, ikinci dalganın olma durumunu önlemiş oluruz.” dedi.