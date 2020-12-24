Çin kronavirüs aşısının Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelecek aşının pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını belirterek, “Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz” dedi. Aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağını kaydeden Koca, erken dönemde aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğunda açıkladığını kaydetti.

Koca, “Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.”

Koca, şöyle konuştu:

“Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul’da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı. Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.”

“Aşının etkili ve güvenilir olduğundan eminiz” *

Bakan Koca, Çin’den gelecek aşıya ilişkin, şunları kaydetti:

“Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak” *

Kovid-19 aşı planlamasına dair açıklamalarda bulunan Koca, şöyle devam etti:

“Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz. İngiltere’dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.”

Koca, seyahat kısıtlamalarına yönelik soruya, “İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz.” yanıtını verdi.

Bakan Koca, yerli aşıda faz 2 çalışmasına dair, gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını açıkladı.