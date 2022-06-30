Son haber… Sağlık Bakanı Koca, “Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hasta tecrit edildi. Başka bir vakaya rastlanmadı.”dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.
Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, “Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.” dedi.
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Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2022
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