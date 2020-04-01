Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, “Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz.” ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679’a, can kaybı 277’ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu. Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirdi.

“BU BİR HALK SAĞLIĞI SAVAŞIDIR”

Koca, “Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.” diye konuştu.

EN FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI İSTANBUL’DA

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul’da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara’nın takip ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da 8 bin 852, İzmir’de 853, Ankara’da 712, Konya’da 584, Kocaeli’de 410 vaka olduğunu belirtti.

Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 80’İ 60 YAŞ ÜSTÜ

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80’inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, “Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız.” dedi.

YOĞUN BAKIMDA OLANLARIN YÜZSE 63,3’Ü TANSİYON HASTASI

Koca, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8’inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3’ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

TEST MERKEZ SAYISI 89’A ÇIKARILACAK

Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89’a çıkarılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, “DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti.”dedi.

601 SAĞLIK PERSONELİNDE VİRÜSE RASTLANDI

Koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu kaydeden Koca, “Son bir haftada 4 milyona yakın N95 maske dağıttık. Daha fazlasını da veririz. İhracatı kestik ve bütün imalatı ülkemiz için sağlıyoruz” dedi.

“HASTANELERDE HERHANGİ BİR SORUN YOK”

Koca, “Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu’da yatak doluluk oranı yüzde 40’larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok” dedi.

Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacağını açıklayan Koca, vatandaşımızdan ücret talep edilmemesi noktasında bir yaklaşım içinde olunduğunu kaydetti.

“SEYAHAT KISITLAMASI YOĞUNLAŞTIRILACAK”

Koca, seyahat kısıtlamasının daha da yoğunlaştırılacağını bildirdi.