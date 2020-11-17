Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.
Çok şükür, genel durumum iyi.
Tedavime evde devam ediyoruz.
Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.
— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020
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