EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart’ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

3 GÜNDE 1,11 LİRA İNDİRİM

Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara’da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,04’dan 5,53 liraya, İzmir’de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

MOTORİN BENZİNİ GEÇECEK

Motorinde ise herhangi bir indirim olmayacağı bildirildi. Son indirimle benzin fiyatı motorin fiyatlarının altına gelecek. Motorinin litresi Ankara’da 5,74; İstanbul’da 5,67; İzmir’de ise 5,75 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL KRİZİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları düşüş trendine girdi. Varil fiyatındaki kayıp yüzde 30 civarında.