Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin ‘Covid-19’ testleri pozitif çıkmıştı.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder, dün Haydar Baş’ın Trabzon’da hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Önder, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri vermişti:

“Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen genel başkanımızın corona virüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’da özel bir hastanede ailesiyle birlikte tedavi altına alınan 73 yaşındaki Haydar Baş, bugün hayatını kaybetti.

Haydar Baş, 5 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı.