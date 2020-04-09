Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 42 bin 282, can kaybının ise 908 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.” bilgisine yer verildi.

BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım” ifadesini kullandı.

Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020