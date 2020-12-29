THY, Çin’den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı’na getirileceğini bildirdi.
THY, Çin’den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı.THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin – İstanbul Havalimanı – Ankara şeklinde taşınacak.
Uçuş detayları şu şekilde:
-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.
-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10’dur.
-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir.”
İLK DOZ 3 MİLYON *
Çin’den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.
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