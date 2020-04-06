Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile gereken tedbirlerin peyderpey alındığını belirterek, “Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır.” dedi.

Erdoğan, “Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz.

(Kovid-19) Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz.

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır.

Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor.

Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık.

Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir.

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Üretimine ara veren azaltan işletmelerde çalışanların asgari ücreti geçmeyecek şekilde 3’te 2’sini biz ödüyoruz.

Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık sağlıyor. İhracatçılara stok finansman desteği vererek üretimlerini sürdürmelerine destek veriyoruz.

Kampanyada toplanan kaynak sizler için kullanacak. İhtiyacı olan hiç bir vatandaşımız devletimizden yardım istemekten çekinmesin. Kampanya hesaplarında şuana kadar toplanan meblağ 1 milyar 500 milyonu buldu.

Gıda, tarım ve ormancılık ile sağlık politikaları kurulları oluşturuyoruz.