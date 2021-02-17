Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda normalleşme adımlarına ilişkin alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, “İllerimizi 4 gruba ayırarak mart ayı itibariyle kademli normalleşmeye başlıyoruz” dedi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırılacağını kaydeden Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin son kez mart sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

MARTTA KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLIYOR

Normalleşmeye ilişkin alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Kısa çalışma ödeneğini son kez mart sonuna kadar uzattık.

İllerde kademeli normalleşme

İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.

Hafta sonu yasağı aşamalı kaldırılacak

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Uzaktan eğitim

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Çiftçiye verilen destekler

Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz.

Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz.

Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.