Normalleşmede gözler ‘yerinde karar’ döneminin ilk Kabine toplantısında alınan kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz gecesi yaşananlar milletimizin istikbalini koruma kararını herkese göstermiştir.

Türkiyeyi hak ettiği demokratik ekonomik gelişmişlik seviyesini attırmak için pek çok anti demokratik uygulamayı kaldırdık. Sivil siyaseti güçlendirerek hak ve özgürlükleri genişleterek Türkiye’yi milli iradeyi yeniden egemen kıldı.

Yarın insan hakları eylem planını açıklayacağız.