Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Kovid-19’a karşı örnek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir.

“Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız”

Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatılacağını belirten Erdoğan, bir normalleşme planı hazırlandığını bildirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.”

Erdoğan’ın açıklamalardan başlıklar şöyle:

-Kurallara uyulması şartıyla AVM’ler 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

-Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarhlerinde, LGS 20 Haziran’da yapılacak.

-14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs’ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek.

-65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.