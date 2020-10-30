Son dakika: Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Bursa gibi pek çok ilde hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu, “Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi” dedi. Deprem nedeniyle çöken bir binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgedeki vatandaşlara hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı. AFAD’tan yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığı açıkladı. İzmir’deki depremden son haberler:

İZMİR’DEKİ DEPREMDEN SON DAKİKA HABERLERİ *

AFAD, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA: İzmir’in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak’ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı .

. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20’ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi. Soyer, deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirtti, ekiplerin bu nedenle sıkıntı yaşadığını aktardı.

Deprem sonrası İzmir’in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olarak şunları söyledi: “Bornova ve Bayraklı’da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD’ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız.”



Deprem sonrası AFAD’dan 2 önemli uyarı

Bakan Albayrak’tan İzmir’deki depreme ilişkin açıklama

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR *

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD verilerine göre Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıklarında saat 14.51 sularında 6.6 büyülüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 15 saniye sürdü.

Deprem Ege ve Marmara Bölgesinde İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik gibi pek çok ilde hissedildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

6 BİNA İÇİN YIKILMA İHBARI GELDİ *

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir”

Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi⁰⁰Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir⁰⁰Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

Bayraklı Belediye Başkanı: 10’a yakın yıkılmış bina ihbarı var

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “10’a yakın yıkılmış bina ihbarı var. Birçok binamızda hasar var. Zeminin sağlam olmadığı bölgelerde hasarlarımız var. Vatandaşlarımız sokakta. Trafik kilitlenmiş durumda. Bütün ekiplerimiz seferber” açıklaması yaptı.

AFAD’dan uyarı: Hasarlı binalara girmeyin *

AFAD’dan yapılan uyarıda, “İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir” denildi.

Deprem İstanbul’da da hissedildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. İstanbul’da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, “Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Öte yandan depremin Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te de hissedildiği bildirildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgiler şöyle: