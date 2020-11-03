Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksi istatistiklerini paylaştı. Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76’ya çıkacağı hesaplanmıştı.