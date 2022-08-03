Son dakika haberi… Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37 artarken yıllık bazda yüzde 79,6 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 144,61, aylık yüzde 5,17 arttı.

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE’deki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek artış ulaştırmada

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu.

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %42,81 olarak gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE’nin yüzde 3,4 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre haziranda yıllık enflasyonun yüzde 81,42’ye yükseleceği hesaplanmıştı.