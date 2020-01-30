Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Yılın ilk enflasyon raporu sonuçlarını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir” dedi.
Uysal’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:
“Gelişen ülkelerde, ülkelere özgü kırılganluklar büyüme görünmünü etkileyebilir.
Türkiye’de kredi büyümesi hız kazandı. Faiz indirimlerine devam ettik.
Enflasyon beklentilerinde belirgin iyileşme sağladık. Kredi faizleri geriledi.
Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya latkı verdi.
Yılın son çeyreğinden itibaren iktisadi faaliyetin canlandığı görülüyor.
Yurt içi talebin güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.
Cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı seyir göstereceğini tahmin ediyoruz.”
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