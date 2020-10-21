Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020’ye kadar buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı.

Resmi Gazete’de G.T.İ.P numaralarıyla 8 fasılda sıfır gümrük uygulaması kararı alınırken söz konusu ürünler arasında adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday, matlık arpa, mısır yer alıyor.

Pandeminin yanısıra iklim değişikliği ve küresel ticaret dengelerindeki değişim ile birlikte küresel tarım emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş bir çok ülkenin stok refleksini harekete geçirdi.

Türkiye’de söz konusu ürünlerin Borsa fiyatları da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı alım fiyatlarının üzerinde seyredecek enflasyon üzerinde baskı yaratmaya başladı.

Alınan ithalat kararıyla birlikte içerideki fiyatların kısmen baskılanması hedefleniyor.