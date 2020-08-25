İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderdi. Yeni genelgeyle nişan, düğün, sünnet düğünü kutlamalarına kısıtlama getirildi. Bakanlıktan valiliklere gönderilen genelgede detaylar şöyle…

Genelgeyle yarından itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Bu iller, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olarak belirlendi.

Ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durdurulacak.

14 ilde düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak, dans ve oyuna izin verilmeyecek.