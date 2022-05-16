TÜİK ilk çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı %11,4 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,2 iken kadınlarda %13,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı %46,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %34,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %21,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile %21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,5, kadınlarda ise %26,0 olarak tahmin edildi.

İstihdamın %56,3’ü hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,1’i tarım, %21,8’i sanayi, %5,8’i inşaat, %56,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,2 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı %22,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,6 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak tahmin edildi.