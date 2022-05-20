Son haber… Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
Son haber… Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağı fermantasyon sürecinden geçirerek "siyah sarımsak" elde eden girişimci, Almanya, ABD...Daha fazla oku
ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo ve Seul kapsamlı 5 günlük gezide, yükselen Çin'e karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yapacak....
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri...
Çin Merkez Bankası (PBoC), 5 yıllık kredi referans faiz oranını (LPR) 15 baz puan indirerek yüzde 4,45'e çekti. PBoC, bugün...
İngiltere'de 184 milyon sterlinlik piyango kazanan çift kimliklerini açıkladı. Ülkede bugüne kadar en büyük ikramiye 170 milyon sterlindi. Gloucester'dan Joe...
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