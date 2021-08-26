Son dakika haberi… İSKİ su borçlarını yapılandıracağını açıkladı. Bu kapsamda 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar yapılandırılacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı duyuruda, 30 Nisan 2021 tarihinden önceye ait su borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“30 Nisan 2021 tarihinden önceye ait su borçları, yeniden yapılandırılıyor.

Peşin ödemede, yüzde 90 gecikme zammı indirimi.

Taksitli ödemede, 2 ayda bir ödeme ile 36 ay taksit.

Son Başvuru: 31 Ağustos 2021”