İzmir’de askeri eğitim uçağı Foça açıklarında denize düştü. Uçakta bulunan iki pilot sağ olarak kurtarıldı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir’de KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı, 2 pilotumuz kurtarıldı.” denildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
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